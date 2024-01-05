Стефанчук заинтриговал возможными изменениями в законопроекте о мобилизации и рассказал, когда его рассмотрят в Раде

Законопроект о мобилизации может быть вынесен на голосование в зал пленарных заседаний Верховной Рады сразу после его подготовки в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом в эксклюзивном интервью для "Интерфакс-Украина" рассказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Возможные изменения

"Как только законопроект о мобилизации был внесен (25 декабря 2023 года Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" — ИФ-У), вы помните этот всплеск в обществе”, — вспомнил Стефанчук.

Он отметил, что сразу созвал совещание, пригласил на него в том числе и председателя комитета [Верховного Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки], и министра обороны, и предложил провести дискуссию по этому документу в парламенте с участием всех сторон: должны быть представлены парламентарии, министерства, военные.

"Потому что само слово военных должно быть наиболее убедительным для всех, кто будет принимать решение в дальнейшем", — подчеркнул председатель Верховной Рады.

“Да, сейчас началась работа в комитете. Она происходит в закрытом режиме, но обо всех основных решениях будет сообщено обществу. Участие принимают и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, и министр обороны Рустем Умеров, и представители всех фракций и групп Верховной Рады, которые на профессиональном уровне обсуждают эти вопросы”, — рассказал Стефанчук.

“Насколько я проинформирован, это обсуждение продлится три-четыре дня. Всего – более 160 вопросов. Очень надеюсь на эффективность этой работы, в результате которой будут выработаны решения, направленные на обеспечение победы Украины», — отметил он.

Когда законопроект вынесут на голосование в Раде?

То, насколько быстро законопроект будет вынесен на рассмотрение в зале заседаний, будет зависеть от решения комитета, сообщил председатель ВР.

"Очень надеюсь, что при обсуждении стороны найдут ответы на все эти вопросы, придут к разумному решению, и как только законопроект будет готов на уровне комитета, думаю, он имеет все перспективы попасть сразу в зал", — сказал он.

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Компромисс: будет или нет?

На вопрос о том, насколько может измениться компромиссная редакция по сравнению с правительственной, Стефанчук ответил следующее: “Я бы очень хотел комментировать уже после того, как эта дискуссия состоится в комитете, потому что мое слово, как председателя Верховной Рады, может существенно повлиять на решение этих вопросов.. А я очень хочу, чтобы основная была понятная и сбалансированная позиция военных, потому что она должна быть обеспечена государственным бюджетом и организационными вопросами. Это должна быть комплексная работа.

Он еще раз подчеркнул, что для него важно, что в заседании комитета принимают участие все стороны, которые имеют возможность честно обсудить эти вопросы и угрозы, стоящие сегодня перед Украиной.

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