Stefania: текст, история создания, смысл песни и ее влияние на украинскую культуру

14 мая 2022 на песенном конкурсе "Евровидение-2022" победили представители Украины Kalush Orchestra с песней "Stefania". Читайте в материале ТСН.ua об истории создания этой композиции, ее смысле и влиянии на украинскую культуру.

Kalush Orchestra "Stefania": история создания песни, выигравшей "Евровидение-2022"

Прежде всего, нужно поговорить о детстве солиста и сопилкаря группы Kalush Orchestra.

Солист Kalush Orchestra Олег Псюк / Фото: Instagram

Солист Олес Псюк провел свое детство в Хотине (один из районов малоэтажной застройки города Калуш Ивано-Франковской области). Отличался особенной энергичностью, в начальной школе очень хорошо учился, получал похвальные письма. Рэп начал писать еще в 5-м классе. Учился во Львове. Уже тогда отличался сильным патриотизмом, поддерживал события на Майдане. После начала полномасштабной войны пытается всячески помогать украинским военным, которые сейчас находятся на передовой.

Сопилкар Kalush Orchestra Тимофей Музычук / Фото: Instagram

Сопилкарь и вокалист Тимофей Музычук (Тима) вырос в небольшой деревне вблизи границы с Беларусью. Еще с детства любил слушать бандуру, которую преподавала в местной музыкальной школе его мама Светлана. Именно эта музыкальная основа, по словам Тимофея, и положила начало его увлечению фолком еще до того, как это стало модным.

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк со своей мамой Стефанией, в честь которой была написана песня Stefania / Фото: Instagram

Песня Stefania, победившая на песенном консурсе "Евровидения-2022", была написана Олегом Псюком в честь 60-летия его матери Стефании Псюк. Это был своеобразный подарок самому родному человеку, а уже позже решено было показать во время национального отбора на "Евровидение" именно эту композицию. Интересно, что сама песня для мамы Стефании стала приятным сюрпризом, ведь она не знала, что сын решил посвятить ей новые строки. Поняла женщина только тогда, когда услышала слова со сцены.

Текст "Stefania"

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

В чем смысл песни Kalush Orchestra "Stefania"

Песня была написана задолго до начала полномасштабного вторжения русских войск на территорию Украины. Как писал лидер и солист группы Олег Псюк в своем инстаграмме: " Стефания — так зовут мою маму. Эту песню посвятил ей и эту песню мы будем представлять на Евровидении. Это искренний и душевный трек, в котором есть украинский этнокод. Европа очень кайфует от этого стиля ”.

После 24 февраля 2022 года для многих украинцев песня Kalush Orchestra "Stefania" приобрела новый смысл. Например, в ней есть строка "Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе", которая как бы говорит нам, что несмотря на разрушения в городах и селах, люди спешат в родительский дом, в свою Родину.

Мать Стефанию можно назвать и прообразом всех украинских женщин, которые в условиях войны остаются сильными и несокрушимыми, защищая родную страну, ее детей и будущее.

Во время телемарафона сам Олег Псюк прокомментировал такую необычайную популярность композиции именно после войны так: " Многие люди скучают по своим матерям или воспринимают Украину, как мать, поэтому эта песня стала для многих близкой ".

Еще раньше Олег Псюк делился в разных интервью, что впервые посвятил песню именно матери, ведь не имел с ней слишком тесных отношений. Однако главный смысл и месседж композиции в том, что мама – самый родной человек на Земле, которые нужно ценить всегда. А во время войны мысли о матери обладают особой силой.

Как песня Stefania от группы Kalush Orchestra повлияла на украинскую культуру

Песня Stefania группы Kalush Orchestra помогла показать миру, что украинская культура жива, уникальна и идентична / Фото: Associated Press

Группа Kalush Orchestra в своих клипах и песнях всегда делает акцент именно на подлинности украинской культуры и нации. Так случилось и с композицией Stefania. Во время выступления все участники группы были одеты в национальную одежду, а также использовали этнические мотивы, образы существ украинской мифологии.

Музыканты группы Kalush Orchestra видели в своем выступлении на песенном конкурсе "Евровидение-2022" две главные миссии: призвать всех людей помогать Украине, рассказав миру о войне и повысить интерес к украинской музыке. Ведь в этот момент культуру Украины пытаются уничтожить так же, как города и села, а музыка Kalush Orchestra "Stefania" показывает, что она жива и будет жить в своей уникальности и идентичности.

После выступления солист Олег Псюк призвал мир помочь Украине спасти Мариуполь и "Азовсталь". Украинские военные, в том числе отдельный отряд специального назначения Нацгвардии " Азов ", поблагодарили исполнителей не только за их поддержку, но и за победу.

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