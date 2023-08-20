"Стекло посыпалось на спину, я побежала домой": очевидца о ракетном ударе по Чернигову

Хирург-офтальмолог Елена Чугай, ставшая очевидцем преступной атаки РФ, рассказала об ударе по Чернигову.

Об этом женщина рассказала в эфире "Завтрак с 1+1".

Когда раздался взрыв, она была недалеко от театра в маленьком салоне.

"Я услышала звук свиста, даже не поняла, что это ракета. Сразу был взрыв, стекло посыпалось на спину, но мы были целые, и мастер салона меня потянула в укрытие между двумя стенами. Но я там была недолго. Я побежала домой, поскольку живу возле театра. Поэтому все было буквально на наших глазах", — вспоминает женщина.

По ее словам, дома ее ждала муж и сын.

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"Я позвонила, они были целые. Окна также выдержали взрыв. Мы побыли в укрытии дома. Дорога шла через весь этот ужас, я шла буквально через стекло, перешагивала через шифер, обломки", — говорит очевидица.

Она продолжает, что после отбоя воздушной тревоги уехала в клинику, где уже были первые пострадавшие.

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"Люди были шокированы. Чернигов немного спокойнее был за последнее время, чем другие города, и люди привыкли к мнимому спокойствию. Паники не было, все были шокированы, кто-то ранен, была кровь вокруг. Люди помогали друг другу", — доложила она.

Попадание ракеты в драмтеатр в Чернигове: подробности от очевидицы

Напомним, что в Чернигове в результате ракетного удара погибли 7 человек и 144 пострадали. Полиция документирует последствия террора россиян.

В результате российского ракетного удара Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко уничтожен. Также поврежден памятник архитектуры национального значения – Пятницкая церковь.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал для шведских СМИ ракетный удар России по Чернигову 19 августа.

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