"Стекло посыпалось, потом взрыв такой страшный": жительница Кривого Рога о моменте ракетного удара

Оккупанты ударили ракетами по многоэтажке и складу в Кривом Роге, есть жертвы и раненые.
В ночь на 13 июня оккупанты нанесли ракетный удар по дому в Кривом Роге. По состоянию на 09:27 известно о шести жертвах. Елена, которая вместе с мужем живет рядом с домом, куда попала ракета, рассказала журналистам о моменте атаки россиян.
Об этом сообщает "Суспільне Дніпро".
"Потом взрыв такой страшный, что невозможно. Я кричу: дед, дед! Он не отзывается. Я потихоньку поднялась, и он поднялся. Смотрю, палец держит, и на ноге стекло его наверное задело", — рассказала очевидица.
Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно
В ночь на вторник, 13 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Кривом Роге погибли шесть человек.
Кроме того, три человека пострадали на частном предприятии. Их госпитализировали. Под завалами разбитого склада могут находиться люди. Их ищут спасатели.
В ОВА показали ликвидацию последствий атаки россиян.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что по городу было выпущено шесть ракет, пять мест поражений, не имеющих никакого отношения к военным объектам. Попали в один многоквартирный дом и склады.
Во время массированной ракетной атаки по Украине Силы ПВО уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный беспилотник.
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