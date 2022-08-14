"Стена" Яценюка: Жданов рассказал, что произошло с проектом и поможет ли он на границе

Стена на границе не предназначена для остановки наступления войск противника, она предназначена для предотвращения незаконного пересечения границы, чтобы в пешем или автомобильном порядке нельзя было пересечь границу. Это главная задача этой стены, это стандартное оборудование государственной границы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Военный эксперт также рассказал, где может находиться экс-премьер Украины Арсений Яценюк и что все же произошло с его проектом "Стена".

"Когда я был на экскурсии в Вашингтоне, до войны, наш гид, гражданин Украины, рассказывал, что Арсений Яценюк как раз после того, как он оставил пост премьер-министра Украины, он поселился в городе Вашингтон, и очень часто его можно было видеть на утренней пробежке возле мемориала Авраму Линкольну. На экскурсии также предлагали показать место, где находится недвижимость Арсения Яценюка в Вашингтоне. Вот там, я думаю, и нужно искать стену. Возможно она построена там вокруг недвижимости. А те 110 км образцово-показательные, куда возили всех журналистов, и что показывали по телевизору и в газетах, вот они единственные выполняют свою задачу по охране государственной границы", — рассказал он.

Напомним, в 2017 году правоохранители задержали восемь человек, подозреваемых в хищении средств, предназначенных для реализации проекта "Стена". Проект "Стена", или "Европейский вал" — фортификационный проект, который должен повысить уровень безопасности на границе Украины с Россией. Он был презентован экс-премьером Арсением Яценюком еще в 2014 году. На этот проект уже потратили 400 миллионов гривен, однако строительство еще не завершилось.

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