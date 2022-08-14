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"Стена" Яценюка: Жданов рассказал, что произошло с проектом и поможет ли он на границе

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"Стена" Яценюка: Жданов рассказал, что произошло с проектом и поможет ли он на границе

Фото: facebook.com/Лариса Сарган

Военный эксперт также объяснил, для чего действительно предназначена стена на границе.

Стена на границе не предназначена для остановки наступления войск противника, она предназначена для предотвращения незаконного пересечения границы, чтобы в пешем или автомобильном порядке нельзя было пересечь границу. Это главная задача этой стены, это стандартное оборудование государственной границы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Военный эксперт также рассказал, где может находиться экс-премьер Украины Арсений Яценюк и что все же произошло с его проектом "Стена".

"Когда я был на экскурсии в Вашингтоне, до войны, наш гид, гражданин Украины, рассказывал, что Арсений Яценюк как раз после того, как он оставил пост премьер-министра Украины, он поселился в городе Вашингтон, и очень часто его можно было видеть на утренней пробежке возле мемориала Авраму Линкольну. На экскурсии также предлагали показать место, где находится недвижимость Арсения Яценюка в Вашингтоне. Вот там, я думаю, и нужно искать стену. Возможно она построена там вокруг недвижимости. А те 110 км образцово-показательные, куда возили всех журналистов, и что показывали по телевизору и в газетах, вот они единственные выполняют свою задачу по охране государственной границы", — рассказал он.

Напомним, в 2017 году правоохранители задержали восемь человек, подозреваемых в хищении средств, предназначенных для реализации проекта "Стена". Проект "Стена", или "Европейский вал" — фортификационный проект, который должен повысить уровень безопасности на границе Украины с Россией. Он был презентован экс-премьером Арсением Яценюком еще в 2014 году. На этот проект уже потратили 400 миллионов гривен, однако строительство еще не завершилось.

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