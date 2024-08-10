Стереть с лица земли: Силы обороны поразили кассетными боеприпасами полевой лагерь врага (видео)

Лагерь захватчиков уничтожен возле села Зеленополь на границе Запорожской и Донецкой областей.

Силы обороны поразили кассетными боеприпасами полевой лагерь неприятеля. Это была совместная работа специалистов 58-й мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского и подразделения 422 Luftwaffe вместе с мощным огневым поражением собратьев из других подразделений.

Видео обнародовало 10 августа оперативное командование "Север".

Аэроразведчики заметили большое скопление захватчиков в полевом лагере возле села Зеленополь на границе Запорожской и Донецкой областей. Туда был нанесен удар кассетных боеприпасов, которые обеспечили поражение почти всей площади полевого лагеря врага.

Напомним, в ночь на субботу, 10 августа, Силы обороны Украины совершили атаку на оккупированные россиянами газодобывающие вышки в Черном море.

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