Стерли в порошок: пограничники рассказали, как в Соледаре разобрались с вагнеровцами

В Соледаре пограничники разбили группу вагнеровцев буквально в порошок.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

Отмечается, что наемники российского ЧВК малыми группами продвигались в городскую застройку.

"По вражеской пехоте, накопившейся на одном из подворий, пограничники открыли огонь из минометов калибра 82-мм. В результате наши защитники ”минуснули” группу захватчиков и заставили противника отступить", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские бойцы мужественно держат оборону Соледара, продолжаются тяжелые бои. Она отметила, что враг не обращает внимания на большие потери своего личного состава и продолжает активный штурм.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский спрогнозировал, что перегруппировка российских войск в районе Соледара не приведет к захвату врагом Бахмута, а после поражения оккупанты вынуждены будут остановиться, как в свое время – после штурма Северодонецка и Лисичанска.

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