Стерто с лица земли: появились спутниковые снимки уничтоженного склада оккупантов на Херсонщине

Ранее уничтожение этого склада подтвердили в Воздушных силах. На месте атаки детонировало несколько часов.

Место удара по российскому складу боеприпасов в поселке Рыково в Херсонской области было зафиксировано на спутниковых снимках. Опубликованы кадры до и после атаки.

Соответствующие снимки обнародовал в Сети OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

Эфрик выложил для сравнения два спутниковых фото до и после удара по складу оккупантов в Рыковом Генического района.

Один из снимков компания Planet Labs сделала 18 мая. Другой снимок был сделан 19 июня, то есть на следующий день после украинской атаки по вражескому складу боеприпасов.

Так, на фото после ударов заметны существенные разрушения складских помещений. То есть от них мало что осталось и такое впечатление, будто постройки были просто стерты с лица земли.

Фото с места, где был уничтожен российский склад боеприпасов в Рыковом/Фото Planet Labs

Фото с места, где был уничтожен российский склад боеприпасов в Рыковом/Фото Planet Labs

Что известно об уничтожении склада врага в Рыковом

В ночь на 18 июня херсонские паблики сообщили о "бавовне" в районе Рыкового в пригороде оккупированного Геническа на Херсонщине. Предыдущее название села – Партизаны. В Сети заявляли об уничтожении там российского склада боеприпасов.

Впоследствии стали детали "бавовны" в районе Рыково. Так, детонация там продолжалась несколько часов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал о попадании по территории элеватора, где по сообщениям местных жителей, расположен большой склад врага.

А журналист Денис Казанский заявлял об ударе по железнодорожной станции "Партизаны", где происходила разгрузка российского склада с боеприпасами. По его словам, среди оккупантов было много погибших.

В тот же день в Воздушных силах подтвердили уничтожение вражеского склада боеприпасов в Рыковом и выложили видео, как пылали эти склады.

В Воздушных силах подтвердили подрыв складов окупантов в Херсонской области

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