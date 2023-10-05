Стирают оккупантов в пыль: военный объяснил, какие перспективы у ВСУ на Бахмутском направлении

Андреевка для украинских военных была ключевой для контроля южного фланга Бахмута.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук.

По его словам, Андреевка открывает оперативное пространство для дальнейшего продвижения украинских военных.

"На Бахмутском направлении продвижение ВСУ происходит и будет происходить дальше. Мы не остановились на увольнении Андреевке. Андреевка была ключевой точкой для контроля южного фланга Бахмута. Таким образом, мы не просто контролируем железнодорожную дорогу, мы уже артиллерией можем доставать до трассы Берховка — Бахмут", — объяснил Дмитрий Кухарчук.

Он также добавил, что благодаря этому населенному пункту ВСУ открывает оперативное пространство, позволяющее уничтожать бригады россиян.

"Мы уже уничтожили 72-ю бригаду РФ, ее уже нет. Сюда заходят другие бригады. 83-я и 57-я бригады РФ еще стоят, но стоять им осталось недолго. Мы также их сотрём в пыль", — подчеркнул Кухарчук.

Напомним, что третья штурмовая бригада показала, как заходила на позиции оккупантов под Андреевкой.

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