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Стивен Кинг обратился к Путину и объяснил, чем для него закончиться война с Украиной

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Стивен Кинг обратился к Путину и объяснил, чем для него закончиться война с Украиной

Стивен Кинг / Getty Images

По словам писателя, Путина ждет только позорное поражение.

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг с первых дней войны поддерживает украинцев и переживает за судьбу Украины.

Поэтому в своем Twitter писатель решил обратиться к Путину. Он объяснил, чем для президента РФ закончится война с Украиной, если он немедленно не выведет войска.

"Продолжай, Влад (имеется в виду Путин, в западных странах его сравнивают с мифическим Владом Цепешем – "сыном дьявола" – ред.). Украина опустошит твою казну и обескровит тебя", — написал писатель.

Напомним, ранее Стивен Кинг отказался заключать контракты с российскими изданиями.

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