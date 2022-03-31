Стивен Кинг обратился к Путину и объяснил, чем для него закончиться война с Украиной

По словам писателя, Путина ждет только позорное поражение.
Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг с первых дней войны поддерживает украинцев и переживает за судьбу Украины.
Поэтому в своем Twitter писатель решил обратиться к Путину. Он объяснил, чем для президента РФ закончится война с Украиной, если он немедленно не выведет войска.
"Продолжай, Влад (имеется в виду Путин, в западных странах его сравнивают с мифическим Владом Цепешем – "сыном дьявола" – ред.). Украина опустошит твою казну и обескровит тебя", — написал писатель.
Keep going, Vlad.Stephen King (@StephenKing) 29 марта 2022
Украина будет empty your coffers and bleed you white.
Напомним, ранее Стивен Кинг отказался заключать контракты с российскими изданиями.
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