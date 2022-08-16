Сто дней в Оленовской колонии: освобожденная из плена женщина рассказала о месте уничтожения украинских заключенных

Подробности жизни незаконно заключенных и военнопленных украинцев в Еленовской колонии от той, кому удалось выйти оттуда.

Именно 100 дней успешная мариупольская предпринимательница, а теперь волонтер Анна Ворошева провела в месте, где погибли украинские заключенные.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

"Мир замирает от шока. 29 июля В Оленовской колонии происходит массовое убийство украинских пленных. Сначала оккупанты утверждают, барак был обстрелян украинскими войсками, впоследствии, ложь опровергают многочисленные эксперты и расследователи — десятки пленных погибли от взрыва, который произошел в помещении. умышленности преступления является то, что не пострадал ни один смотритель", — рассказывает корреспондент.

"Это действительно террор, это действительно ужас, для всей страны, таких героев, которые защищали собой просто собой, стояли не на жизнь, а на смерть вышли только по приказу", — отмечает сестра командира морских пехотинцев Сергея Волынского (Волыни) Татьяна Харько.

Только за три недели до трагедии Анна Ворошева тоже была заточена в Оленовке.

Успешная предпринимательница родилась и жила в Мариуполе.

"Я работала декоратором, флористом. Я основатель компании "Мир шаров". Дарили радость людям", — вспоминает Анна.

После того, как Россия развязала полномасштабную войну, она начала волонтерить и эвакуировать людей из города, который держал оборону против оккупанта. 27 марта она была задержана на вражеском блокпосте. Впоследствии она оказалась в колонии.

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"Были дни, когда просто не было еды. их было несколько. но страх, что ее может не быть, остается. сегодня тебе приносят четверть хлеба. а завтра одну восьмую хлеба. и потом 1/16 хлеба", — говорит женщина.

Она также вспоминает переполненные камеры, постоянный шум и крики...

4 июля – через сто дней заключения – Анна наконец-то стала свободной.

"Наши родственники оборвали все линии "днровских". Под колонией ночевали матери... писали письма", — делится женщина.

Впоследствии Анна села в самолет в Нидерланды, где ее ждали родные.

В этот момент прочла страшные новости из Оленевки.

Здание, где произошел взрыв, Анна хорошо помнит.

"Самое здание находится возле колонии. По общему периметру. Но это отдельный бокс. Туда постоянно отправляли заключенных на принудительный труд", — добавила она.

И именно там, по словам волонтерки, решили уничтожить тех, кто мешал или не выдержал пыток.

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"Не все выдержали психологически, побои. И были однострашными жертвы внутри оленевки. Их же нужно было куда-то приписать, чтобы скрыть все эти случайные ненужные смерти", — говорит волонтер.

Целью таких акций является устрашение украинцев и соответственно уменьшение сил для сопротивления агрессии, считают психологи.

Лично борьба Анны продолжается. Она восстанавливает свое некогда идеальное здоровье.

Анна говорит, что в колонии, на день ее освобождения оставались несколько тысяч пленных украинцев. О своих мужьях и сыновьях напоминают мировые и родственники защитников Мариуполя.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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