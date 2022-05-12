"Стоим. Если нужно, умираем": Арестович рассказал, почему Зеленский остался в Киеве после нападения РФ

"Стоим. Если нужно, умираем": Арестович рассказал, почему Зеленский остался в Киеве после нападения РФ

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не сел на американский самолет и не покинул Украину, когда РФ полномасштабно напала на государство.

В первый день полномасштабного нападения России на Украину, 24 февраля, когда начались первые перестрелки диверсантов, охрана предложила президенту Владимиру Зеленскому подумать о путях эвакуации, но он отказался, заявив, что останется в Киеве.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с ведущей 1+1 Натальей Мосейчук.

"Когда начались первые перестрелки диверсантов, охрана предложила президенту подумать о путях эвакуации. Он отказывается. Говорит, что останется. Всем принесли бронежилеты. Докладывают: бой, обстрел, на Оболонь зашли, на проспект Победы зашли... Служба охраны президента работает. Выходят западные партнеры и предлагают перейти в другое укрытие, но президент отказался", – сказал Арестович.

На вопрос, представлял ли себе советник битву за каждый кабинет Офиса президента, Арестович ответил, что в течение суток думал, что все погибнут.

"Я просто знал реальную обстановку. На 98% я был уверен, что на этот раз не спасемся. Я еще задавал себе вопрос: а куда же пойдет мировая история после того, как мы здесь все поляжем. Люди, которые разбираются в военных вопросах, говорят, что "господин президент, личный героизм — хорошо, но..." На что президент говорит: нет, я не поеду. Снова звонят по телефону западные партнеры и говорят, что они помогут эвакуировать его в место, где можно будет возглавлять противостояние. Он снова отказался. Он сказал: "Стоим. Если нужно, умираем". Это произошло, когда все, кто понимает военные вопросы, были уверены, что мы живыми не останемся", — рассказал Арестович.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, сколько было покушений на него и за что ему страшно.

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