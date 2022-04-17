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"Стоим на стороне украинцев": канцлер Германии поддержал Украину в ее стремлении добиться мира и свободы

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"Стоим на стороне украинцев": канцлер Германии поддержал Украину в ее стремлении добиться мира и свободы

Associated Press

В то же время Олаф Шольц поздравил с Пасхой.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал украинский народ в его стремлении добиться мира и свободы.

Об этом Олаф Шольц написал на своей странице в соцсети.

"Желаю вам и вашим семьям счастливой Пасхи и нескольких дней для набора сил и надежды. Ибо война посреди Европы удручает всех нас. Речь идет о мире и свободе, поэтому мы все поддерживаем украинцев и стоим на их стороне", — отметил Олаф Шольц.

Напомним, что в Днепропетровской области изменилась продолжительность комендантского часа.

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