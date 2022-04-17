"Стоим на стороне украинцев": канцлер Германии поддержал Украину в ее стремлении добиться мира и свободы

В то же время Олаф Шольц поздравил с Пасхой.
Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал украинский народ в его стремлении добиться мира и свободы.
Об этом Олаф Шольц написал на своей странице в соцсети.
"Желаю вам и вашим семьям счастливой Пасхи и нескольких дней для набора сил и надежды. Ибо война посреди Европы удручает всех нас. Речь идет о мире и свободе, поэтому мы все поддерживаем украинцев и стоим на их стороне", — отметил Олаф Шольц.
Их wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe #Ostern und e paar Tage zum Kraft und Hoffnung schöpfen. Denn der Krieg mitten в Европе bedrückt uns alle. Это гем ум Фриден и Фрейхейт и усыпление для территорий в мире Ukrainerinnen und Ukrainer und stehen иhrer Seite.Опубликовано в Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 17 апреля 2022
Напомним, что в Днепропетровской области изменилась продолжительность комендантского часа.
Читайте также:
- Минус еще один: в Украине ВСУ ликвидировали генерала РФ
- Дмитрий Комаров приехал в Луганскую область и призвал эвакуироваться из Донбасса: "Враг не имеет принципа"
- Для оккупантов есть особая "ива": ВСУ потролили россиян в праздник