Стоит ли бояться наступления России на Николаев и Кривой Рог: эксперт дал ответ

Жданов отметил, что сегодня – не 24 февраля, Вооруженные силы Украины давно окопались.

На сегодняшний день угрозы наступления российских войск на Кривой Рог нет.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в своем блоге.

В контексте информации о прибытии российских десантников на оккупированные территории Жданов ответил: "Высадки десанта 100% нет. Почему? Потому что у них нет возможности его высаживать. Вертолетный парк очень сильно пострадал. Самолетный парк там вообще не применишь. Куда его высаживать?"

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"Если бы планировалась высадка десанта, их куда-нибудь в районе Мелитополя, на аэродром, посадили бы на "вертушки", борта транспортные и тогда бы повезли и начали высаживать. Но это сегодня нереально. Прорыв вертолетов в глубину не реален. Обратите внимание: российская авиация дальше линии фронта никуда не залетает. Кроме ракет, больше ничего не летит вглубь страны. Поэтому прорываться и бомбить наши города – это бред. Не факт, что они долетят до этих городов – и они прекрасно это знают", – пояснил эксперт.

Жданов отметил, что сегодня – не 24 февраля, Вооруженные силы Украины давно окопались.

"Угроза прорыва что для Запорожья, что для Кривого Рога, что для Николаева на сегодняшний день практически равна нулю. Потому что вопрос прорвать оборону: на сегодняшний день количества российских войск гораздо меньше по сравнению с вторгавшимися в Украину 24 февраля", — сказал он. .

ВСУ развернуты по штатам военного времени, созданы резервы по всем направлениям, добавил Жданов.

Эксперт считает, что сбор десантников свидетельствует о том, что российское командование до сих пор верит в их величайшую способность наступать.

"Мы разгромили все десантные батальоны на территории Украины, все они обновили состав. Это не те десантники, которых готовили годами и они умели бегать, прыгать, это молодняк, который набрали на контракт. Да, боевой опыт у них есть, но подготовка похуже. Их собрали как лучших. Тогда о чем говорить о подготовке остальных войск", — подытожил Жданов.

Напомним, что оккупанты начинают готовиться к прорыву на Криворожском направлении.

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