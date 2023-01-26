Стоит ли ожидать сегодня второй волны ракет: в Воздушных силах ответили

После утренней ракетной атаки России представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для ТСН.ua рассказал новые подробности.

"Вчера были признаки того, что враг готовится, было движение на их аэродромах. Ночью, как помним, была атака дронами. Но, если они, дроны, были бы у них в достаточном количестве, враг запускал бы их каждый день. Как это было в октябре. Значит, сейчас у них нет их в достаточном количестве. Дроны, возможно, запускали для выявления нашей ПВО, истощения, корректировки", — сказал Юрий Игнат.

Возможна ли сегодня вторая волна ракетной атаки? На этот вопрос Игнат нам ответил так: "Я такой информации не имею. Хотя было такое, когда произошла вторая волна, около 17.00. Насчет "Кинжалов", о которых говорят, что их у врага осталось около 40 штук. Точного количества никто не знает. Они еще могут их производить, но не в достаточном количестве".

Источники ТСН.ua в Министерстве обороны не исключают, что на этот раз обстрел был произведен с целью "поздравить" президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения — вчера ему исполнилось 45 лет.

Напомним, утром 26 января россияне совершили очередную массированную ракетную атаку по всей Украине. В Киеве с утра 26 января во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Войска РФ выпустили в направлении столицы около 20 ракет. В результате попадания в нежилую застройку в Голосеевском районе есть погибший и двое раненых. Пострадавшие госпитализированы медиками.

Во время ракетной атаки на Украину российское войско осуществило 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

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