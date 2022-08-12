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Стоит ли ожидать введения миротворцев ООН в Запорожскую АЭС: ответ эксперта

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Стоит ли ожидать введения миротворцев ООН в Запорожскую АЭС: ответ эксперта

Фото: Associated Press

По его словам, более реалистично обеспечить присутствие неких военных экспертов ООН на станции.

Ожидать введения миротворцев ООН в Запорожскую атомную станцию в ближайшее время не стоит.

Об этом эксклюзивно для ТСН рассказал исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Введение миротворцы – это очень длительный процесс. Он занимает даже не полгода. Поэтому, очевидно, ожидать введения миротворцев ООН на станцию уже завтра не стоит", – говорит Леонов.

По его словам, более реалистично обеспечить присутствие неких военных экспертов ООН на станции.

"Хотя Россия и на это не пойдет. Но этот отказ будет свидетельствовать о том, кто несет полную ответственность за события", – подытожил эксперт.

Ранее Александр Леонов объяснил, зачем Россия созвала Совбез ООН по Запорожской АЭС.

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