Стоит ли ожидать введения миротворцев ООН в Запорожскую АЭС: ответ эксперта

По его словам, более реалистично обеспечить присутствие неких военных экспертов ООН на станции.
Ожидать введения миротворцев ООН в Запорожскую атомную станцию в ближайшее время не стоит.
Об этом эксклюзивно для ТСН рассказал исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.
"Введение миротворцы – это очень длительный процесс. Он занимает даже не полгода. Поэтому, очевидно, ожидать введения миротворцев ООН на станцию уже завтра не стоит", – говорит Леонов.
По его словам, более реалистично обеспечить присутствие неких военных экспертов ООН на станции.
"Хотя Россия и на это не пойдет. Но этот отказ будет свидетельствовать о том, кто несет полную ответственность за события", – подытожил эксперт.
Ранее Александр Леонов объяснил, зачем Россия созвала Совбез ООН по Запорожской АЭС.
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