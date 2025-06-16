Стоит ли паниковать из-за продвижения российских войск на Сумщине: военный обозреватель дал рекомендации

Российские военные / © Associated Press

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Продвижение российских войск возле Сум пока не создает угрозы для города, ведь враг пока ограничивается атаками приграничных сел и не имеет достаточных сил для штурма. Реальная опасность потребует значительного усиления и изменения тактики.

Об этом написал военный обозреватель Кирилл Данильченко в соцсети Facebook.

«Я пока не разделяю панических настроений в контексте продвижения врага возле Сум. Пока это санитарная зона — аналог того, что мы делали с ними в Судже или делаем прямо сейчас в Теткино».

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По его словам, нынешние действия противника — это попытки растянуть фронт, давить там, где нет слаженного РЭБ, а также атаковать логистику дронами, которые работают на непопулярных частотах и оптоволокне.

Данильченко подчеркнул, что для реальной угрозы Сумам нужно больше, чем атака приграничных сел. «Нужно протянуть „кишку“ западнее, занимать не только Юнаковку, которую сейчас пытаются обойти, но и в лоб форсировать Псел и пытаться изолировать город широким полумесяцем», — пояснил он. При этом для этого понадобится значительно больше сил, чем 50 тысяч штыков, которые сейчас сосредоточены у границы.

Обозреватель также уточнил, что «карман напротив Свердликово по линии Кондратьевка-Локня — это, по сути, предполье». По его словам, туда никто не собирается загонять тяжелую технику или строить капитальные укрепления, ведь это зона боевой охраны и наблюдательных пунктов, а не бетонных укреплений.

Военный подчеркнул, что «прилеты дронов и артиллерии там не прекращались с 2022 года», и везти технику туда — значит ее потерять. Он добавил, что «растянутая полями Басовка, даже если ее залить бетоном и поставить там батальон, будет прорвана из-за отсутствия естественных препятствий».

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Об эвакуации из приграничных сел Данильченко сказал: «Это неприятно, но ее нужно было сделать еще в 2022 году». Он пояснил, что враг применяет тактику выжженной земли, уничтожает инфраструктуру и заставляет людей выезжать.

Также военный подчеркнул, что укрепления — это не панацея. «Их обтекают на мотоциклах, просачиваются пехотой, жгут дроны с зажигательными смесями, разбивают КАБами и перепахивают с землей», — пояснил Данильченко.

Он обратил внимание на изменение ведения боевых действий: «Дроны несут большие заряды, зажигательные БПЛА, минометы большого калибра, и нужны новые системы нор, металлизированные сетки и постоянный ремонт укрытий».

Несмотря на это, военный отметил: «Нельзя сказать, что это прогулка для Москвы — они штурмуют большими силами, но успехи ограничены, а потери большие». Он пояснил, что защитники имеют сильный логистический узел, могут дистанционно ставить мины и усиливать резервы.

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«Основные задачи — выбить артиллерию и пилотов, которые пытаются резать нашу логистику», — подытожил Данильченко.

Он добавил, что Сумы пока в безопасности от штурма и уличных боев, но месяцы впереди могут быть очень сложными: «Война продолжается, враг давит численностью и преимуществом в воздухе. Лето 2025 будет очень жарким и кровопролитным».

Напомним, ранее мы писали о том, что Российские войска сейчас контролируют четыре приграничные села на Сумщине, однако военный аналитик Денис Попович уверяет, что городу Сумы угрозы нет. Оккупанты пытаются двигаться в направлениях Юнаковки, Беловодов и Локни.

Военный эксперт Игорь Романенко добавляет, что Россия планирует обстреливать Сумы артиллерией, и это далеко не просто «санитарная зона».

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Представитель Украинской военной группы «Курск» Ярослав Чепурной сообщает, что российские войска ведут штурм населенных пунктов на Сумщине, но украинские защитники продолжают успешно сдерживать их наступление на Курском направлении.