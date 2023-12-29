Стоит ли уменьшать мобилизационный возраст ниже 25: мнение командира штурмового батальона

Петр Горбатенко призвал подходить к мобилизации в Украине шире: мол, студенты тоже могут воевать.

Комбат Первого штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко "Ролло" является активным поклонником мобилизации молодежи. Комбат считает, что воевать должны 18-летние. Поэтому недавно он даже попал под шквал критики.

В интервью "Украинской правде" Ролло рассказал о мотивации молодежи и сопротивлении родителей.

"Можно и с 18... 18-летние есть у нас непосредственно в подразделении и они выполняют задачу ничем не хуже других. Во-вторых, соответствующее желание, мотивация у них также присутствуют. Их молодой возраст не является для них преградой, а наоборот — преимуществом... Недостатков от этого я не вижу. Я понимаю просто неприятие этого со стороны родителей", — говорит командир штурмового батальона.

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Ранее Горбатенко уже заявлял, что пришло время мобилизовать 18-20-летних, а не "дедов". Командир штурмового батальона призвал подходить к мобилизации в Украине шире: мол, студенты тоже могут воевать.

По мнению военного, старшие бойцы (50+) уже имеют много сопутствующих болезней, приобретенных при жизни, и в большинстве уже не могут выполнять качественно боевые задания из-за этого.

"В чем проблема, что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят? Подходят. Они, не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов и не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке", — сказал Ролло.

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