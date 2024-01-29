Стоит ли ждать демобилизации в ближайшие полгода: мнение украинского военного

Командир 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии полковник Игорь Оболенский считает, что в ближайшие полгода не стоит ждать демобилизации.

Такое мнение украинский военный выразил в интервью "Украинской правде".

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"Конечно, демобилизация нужна, отдых нужен. Но мы с вами живем в реальности. Для того чтобы кто-то ушел отдыхать, нужно, чтобы кто-то его заменил. Пока я не вижу возможности сделать это на 100 процентов. Поэтому мы, например, пытаемся это делать внутри подразделения.Боец должен знать, что у него есть время на подготовку, есть время на отпуск.Он приходит на войну, может отвоевать 3-6 месяцев, после чего его обязательно заменят.Он отдохнет свой месяц отпуска, далее – подготовка, через два-три месяца – снова на войну", — рассказал он.

Оболенский подчеркнул, что защищать свое государство – это "наша работа, это наше государство, и мы сейчас воюем за нацию".

"Мы, как государство, уже известны, как государство мы уже состоялись, с началом этой полномасштабной войны. Первая победа уже есть. Вторая победа – это нация. Когда мы все поймем, что мы единственная нация, и сможем все вместе отстаивать ее. Тогда нам не будет страшен никакой враг", – добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию высказался о демобилизации военных ВСУ.

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