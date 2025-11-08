Стоит ли ждать окончания войны 2026 года: эксперт дал неожиданный прогноз

ВСУ на фронте / © Associated Press

Реклама

Наиболее реалистичным сценарием окончания войны в 2026 году является прекращение огня по линии столкновения, а не полноценное завершение войны. Однако ситуация может измениться, если Украина докажет бесперспективность дальнейшего наступления РФ.

Об этом рассказал содиректор программ внешней политики Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Эксперт согласился, что российская экономика движется по нисходящему пути и проблемы там нарастают. Однако он предостерег от чрезмерных ожиданий.

Реклама

«Вряд ли кто-то может четко спрогнозировать момент, когда проблемы достигнут того уровня, что Путину придется прекращать войну. Есть разные прогнозы — полгода, год, два. Поэтому рассчитывать на то, что через полгода российскую экономику ждет коллапс, было бы слишком опасно», — отметил Мельник.

В то же время, по его словам, у США есть все рычаги для того, чтобы «погасить» экономику РФ «очень быстро», но это вопрос политического решения.

Что касается человеческого ресурса, то в России тоже наблюдаются серьезные проблемы.

«У регионов уже нет денег платить те миллионные бонусы, в тюрьмах тоже подгребли ресурс. Многие из россиян, кто размышлял о том, чтобы быстренько заработать деньги… сейчас все чаще из первых уст получают информацию, что перспектива вернуться через две недели в черном мешке значительно выше», — объяснил эксперт.

Реклама

Несмотря на все проблемы, Алексей Мельник назвал «наивным и опасным» утверждение, что в России заканчиваются люди. У Кремля остается главный инструмент — принудительная мобилизация, и к ней уже готовятся.

«Последние решения об изменениях в использовании так называемого российского резерва — это один из первых шагов подготовки к очередной мобилизации. И в какой-то момент… Путин снова объявит мобилизацию. Как это было в 2022 году», — считает аналитик.

По его словам, Россия способна в короткие сроки поставить в строй 100, 200 или 300 тысяч человек. Путин на это пойдет, поскольку риск поражения в войне для него значительно выше, чем риск внутренней дестабилизации.

Репрессивный аппарат в России настолько мощный, что все эти беспорядки они могут погасить. По крайней мере Кремль уверен, что они могут», — добавил Мельник.

Реклама

Он подытожил, что делать расчет на то, что Путин добровольно закончит войну из-за проблем с ресурсами, «было бы слишком наивно и опасно».

Напомним, Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ. Мобилизация продлится с 1 января по 31 декабря — без перерывов.