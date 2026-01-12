Стоит ли ждать завершения войны в Украине в 2026 году – что говорят аналитики

Война в Украине / © Associated Press

Аналитики считают, что война в Украине вряд ли завершится в 2026 году. Главная причина – Россия, похоже, не готова к серьезным уступкам.

Об этом говорится в материале издания "Радио Свобода".

Российские войска продолжают наступательные операции, в то время как Украина все еще контролирует значительные регионы Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

"Конечно, я хочу, чтобы все это быстрее закончилось, но… мне кажется, что это еще продлится некоторое время", - рассказал украинский солдат Петр.

"Перемирия не будет... Все указывает на то, что война продолжится", - добавляет его коллега Александр. Он считает, что Россия полна решимости захватить часть Донетчины, которая до сих пор находится под контролем Киева.

Несмотря на интенсивные и кровопролитные бои, России не удалось полностью захватить Донбасс – одну из своих ключевых целей. Аналитики прогнозируют, что самый большой конфликт в Европе после Второй мировой войны вряд ли завершится в 2026 году.

"Ни одна из сторон пока не способна одержать окончательную победу на поле боя. Украина и Россия находятся под значительным давлением, но ни одна, похоже, не терпит краха", - отмечает Рут Дейермонд, старший преподаватель кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля 2022 года. Сначала Кремль ожидал быстрого завоевания страны, но почти четыре года спустя российские войска контролируют меньшую часть территории, чем в начале наступления. Войска продвигаются медленно, часто теряя личный состав, тогда как Киев удерживает значительные части Донетчины, Запорожья и Херсонщины.

По оценкам западных разведок, в результате войны погибли или получили ранения более 1,5 млн военных с обеих сторон. Непрерывные российские авиаудары по Украине унесли десятки тысяч жизней мирных жителей и разрушили энергетическую инфраструктуру страны.

Главным препятствием на пути к миру 2026 остается Россия.

"Она, кажется, не заинтересована в прекращении боевых действий", – подчеркивает Дейермонд.

Несмотря на дипломатические усилия Украины, США и Европы, перспектива мирного урегулирования остается туманной. "Цель России неприятна для любой другой стороны, и ее непримиримость обусловлена убеждением в собственной победе", - отмечает Марк Канциан из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва "ужесточает переговорную позицию", особенно после обвинений Украины в атаке беспилотника на одну из резиденций Путина. Киев эти обвинения отвергает.

Выступление Путина на Новый год и Рождество показало, что Россия сосредоточена на победе, а не на мире. Он неоднократно подчеркивал "священную миссию" своих солдат и не упоминал о мирных инициативах.

"Путин все еще претендует на "Донбасс и Новороссию" и продолжает операции в четырех украинских регионах, на которые претендует Москва", - отмечает Дара Массико, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Аналитики отмечают, что обе стороны пытаются завершить войну на выгодных для себя условиях.

"Продолжение войны может улучшить переговорные позиции сторон в 2026 году", - добавляет Олег Игнатов из Crisis Group.

В то же время, обе страны имеют слабые места: нехватку рабочей силы, поставки оружия, экономические ограничения.

"Когда закончится война – пока неизвестно. Однако давление на российскую армию в 2026 году будет сильнее, чем когда-либо за последние четыре года", – прогнозирует Андраш Тот-Чифра, эксперт американского Института внешней политики.

Аналитики добавляют, что Украина вероятно будет воевать до тех пор, пока не иссякнут оружие и солдаты, а Россия не потерпит краха даже из-за экономических потерь и человеческих жертв.

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что диктатор РФ Владимир Путин поставил оккупантам дедлайн до февраля. Теперь оккупанты имеют новый конечный срок по захвату Покровска и Мирнограда на Донетчине, а также Гуляйполя в Запорожской области.