"Стоит волноваться": командующий Сухопутными войсками Украины считает ядерную угрозу со стороны РФ реальной

Командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил, что угрозы российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие реальные и Западу "стоит волноваться".

Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Это нас беспокоит и должно беспокоить. Я верю, что такая угроза действительно существует, и мы должны ее учитывать", – отметил Сырский, комментируя недавние угрозы Путина.

В то же время он подчеркнул, что Украина все равно выиграет войну и даже ядерный удар не изменит ее ход.

Напомним, что в последние дни российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

На эти заявления сразу же отреагировал президент Владимир Зеленский и заявил, что если кто-то может применить ядерное оружие, то это лишь один субъект – Путин. Президент подчеркнул, что уже сама российская угроза ядерным оружием – и тем более против Украины, которая отдала свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных государств – это основание для санкций и еще большего усиления поддержки нашего государства.

В то же время, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заверил, что в настоящее время угрозы ядерного удара со стороны РФ нет.

"Это тоже такая распространенная пугалка. Помните, где-то три недели назад люди даже дать называли, когда это будет? Отвечу: не будет. Это первое. Второе: могут они это сделать или не могут? В теории — могут. Сделают ли они это сейчас? Сейчас точно не сделают. Сделают ли, когда совсем будет у них катастрофа? Этот вопрос открыт, на него никто ни в России, ни у нас, ни где-либо в мире не имеет ответа", — заявил он.

Отвечая на вопрос о реальности ядерной угрозы Украине, главный разведчик ответил: "Она реальна всегда, поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием. Но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того. Она одинаковая".

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