Партизаны в Луганской области регулярно помогают ВСУ с выбором вражеских целей.

Погода в Луганской области способствует темпам наступления украинских военных на Сватовском и Кременском направлениях.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и отметил, что стоит ожидать хороших новостей.

"Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время позитивных новостей, которые позволят развить успех ВСУ", — отметил он.

Кроме того, Гайдай рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, в районе Белогоровки россияне применяют артиллерию, авиацию и пытаются прорвать оборону ВСУ.

"Там тысячи зэков, "вагнеровцев", новомобилизованных. То есть там сейчас действительно ад", — подчеркнул он.

Он также добавил, что партизаны в Луганской области регулярно подсказывают, куда целить украинскую артиллерию.

Ситуация в Луганской области

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что освободить Луганскую область быстро командования ВСУ не намерено, поскольку на этом направлении кафиры давно укрепились за счет боевиков так называемой "ЛНР".

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что россияне перебрасывают в Луганскую область десантников из Херсонского направления.

Он также отметил, что кафиры мобилизовали почти всех мужчин в селах вокруг Довжанска на Луганщине.

На севере Луганской области кафиры обустраивают траншеи и блиндажи в ожидании наступления ВСУ.

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