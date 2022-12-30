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На Киевщине силы ПВО ночью уничтожили все беспилотники оккупантов — Кулеба

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На Киевщине силы ПВО ночью уничтожили все беспилотники оккупантов — Кулеба

twitter.com/ng_ukraine

На местах избиения беспилотников работают специалисты

Российские агрессоры ночью, 30 декабря, снова пытались уничтожить в Киеве объекты критической инфраструктуры ударными дронами.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно попаданий нет", — сообщил чиновник.

Также Кулеба добавил, что на местах уничтожения беспилотников работают специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что российские агрессоры ночью совершили новую атаку ударными беспилотниками на столицу Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью в Черкассах раздался взрыв после объявления воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
3806
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