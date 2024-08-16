"Столько еще не видел": офицер ВСУ о количестве пленных из Курщины – репортаж Sky News

Неназванный офицер ВСУ рассказал журналистам, что спит по 2-3 часа в сутки, потому что должен вывозить пленных.

Российские военнопленные – преимущественно молодые срочники – значительно пополнили обменный фонд Украины.

Об этом говорится в статье Sky News.

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Стоя вместе в камере возле нескольких двухъярусных кроватей, российские срочники рассказывали журналисту о шоке, переживаемом нападением украинских войск на Курскую область. Они сказали, что все произошло очень быстро, и они просто сдались.

Семьи пленных не знают, что с ними произошло. Пленные надеются, что их обменяют на украинских военнопленных в ближайшее время.

Sky News напоминает, что в начале полномасштабного вторжения диктатор Путин уверял, что призывников на передовую в Украину отправлять не будут.

Украинский офицер, занимавшийся транспортировкой задержанных с поля боя в украинские места содержания, сообщил, что всем, кто имеет ранения, оказывается медицинская помощь.

"Во-первых, мы оцениваем их психологическое состояние, чтобы увидеть, насколько они готовы продолжать путешествие", – сказал офицер, пожелав остаться анонимным.

"Также мы проверяем пленных, получивших ранения или от боевых ранений, или от неправильного обращения с оружием. После этого мы предоставляем услуги по сопровождению. Во время сопровождения мы транспортируем раненых бойцов в гражданские больницы, где им предоставляется специальная медицинская помощь для стабилизации состояния здоровья перед последующим этапированием в центры содержания военнопленных", – рассказал он.

Офицер рассказал, что его команда передала несколько сотен пленных с начала наступления на Курскую область.

"Пропускная способность колонны не позволяет перевозить сразу большие группы, поэтому приходится совершать несколько поездок, соблюдая все протоколы", – сказал он.

Официальный представитель изолятора сказал, что чуть больше чем за неделю там приняли более 200 военнопленных.

"Их переодевают, моют, а затем распределяют по камерам. Затем правоохранительные органы проводят процессы фильтрации. Если все проверено, лиц отправляют в лагеря. В этих лагерях находятся другие военнопленные, где они ждут обмена", — рассказал офицер, назвавшийся Вадимом.

На вопрос, планируется ли обмен захваченных Украиной лиц на украинских военнопленных с российской стороны, офицер ответил: "Ну конечно. Всех военнопленных надо обменять".

Один из авторов статьи, украинский журналист Азад Сафаров в своем Facebook добавил комментарий украинского офицера, занимающегося транспортировкой пленных из Курской области. По словам военного, количество пленных просто огромное.

"Я сплю по 2-3 часа в день. Мы вывозим по несколько раз в день российских пленных. Приезжаем у нас всего 7-8 мест осталось, а нас просят взять еще 15. Я столько российских пленных не видел даже во время Харьковской операции 2022 году", – сказал офицер ВСУ.

Напомним, российский срочник из Курщины сдал ВСУ позиции насиловавших его кадыровцев. Другой срочник рассказал, что якобы кадыровцам их командование приказало не гибнуть напрасно и бежать, потому что за Курскую область должны умирать "русские".

Еще один срочник, говоривший правду о трусости боевиков "Ахмат", кадыровцы похитили и заставили извиняться на камеру.

Ранее сообщалось, что в Курской области в плен попали многие россияне, среди них — срочники.

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