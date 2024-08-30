"Столько оккупантов за все время еще не видели": офицер описал ситуацию на Покровском направлении

Офицер 59-й ОМПБр сообщил, что нагрузка на защитников Покровского направления увеличилась в десять раз, а также объяснил, почему врагу удается продвигаться.

Российские войска продвигаются на Покровском направлении и за ночь устраивают десятки штурмов. У врага очень много бойцов, ситуация сложная, но Силы обороны Украины продолжают держать оборону.

Об этом офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал в эфире телемарафона.

Офицер сообщил, что, несмотря на тяжесть ситуации и интенсивность боевых действий на Покровском направлении, непосредственно его бригада и подразделения, входящие в тактическую группу, держат свою линию обороны.

"А тяжесть не то что вдвое, сейчас в десять раз нагрузка увеличилась. Для сравнения, за минувшие сутки у нас было ликвидировано 82 оккупанта. А за ночь, которая была, с 12 до 6 утра — 40 оккупантов. Это те, кто шел на штурмы. И если месяц-два назад у нас было 12-14 штурмов, то сейчас эта цифра доходит до 18-20 штурмов на наши позиции", – рассказал Цехоцкий.

Он также объяснил, почему врагу удается продвигаться на Покровском направлении. Одна из причин – большое количество личного состава.

"Это количество личного состава наступающих оккупантов. Они даже на отдельных участках уменьшили интенсивность артиллерийских обстрелов, поскольку не знают, куда стрелять. У них такая коммуникация очень плохая", — отметил офицер 59-й ОМПБр.

Читайте главные новости дня:

Еще одной составляющей вражеского успеха он назвал запугивание личного состава: "Если ты не пойдешь, мы тебя расстреляем и т.д.".

"Это все в комплексе у них работает. И эти рашисты-националисты, которые считают, что надо спасать "матушку-Россию", – их сейчас действительно очень много. Мы столько наступающих оккупантов за все время на Донбассе еще не видели", – рассказал Цехоцкий.

К слову, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что если российские войска захватят Покровск, то следующими целями врага станут Часов Яр и выход к Краматорску, Славянсук, Константиновке, Дружковке.

Читайте также: