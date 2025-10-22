Столтенберг назвал единственный способ заставить Путина остановить войну в Украине

Йенс Столтенберг / © Associated Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией возможны, но только "с позиции силы", и что единственный реальный способ покончить с войной в Украине — убедить президента РФ Владимира Путина, что он не сможет одержать победу на поле боя.

Об этом Столтенберг сказал в интервью CNN.

"Единственный способ покончить с войной в Украине - убедить Путина, что он не победит на поле боя", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что вряд ли можно заставить Путина изменить собственные убеждения, но можно изменить его расчеты, показав, что "цена за контроль над Украиной будет слишком высокой".

Столтенберг подчеркнул: для этого необходима масштабная и продолжительная военная поддержка Украины. По его мнению, именно смена военно-политических реалий на поле боя — главный фактор, который может вынудить Москву пересмотреть свои планы или сесть за стол переговоров на более выгодных для Украины условиях.

Напомним, Atlantic Council пишет о том, что Владимир Путин боится подлинного мира. Примечательно, что несколько дней назад Дональд Трамп заявил о встрече с фюрером в Будапеште после продуктивного телефонного разговора 16 октября. Однако уже 21 октября в Белом доме заявили, что "нет никаких конкретных планов" на переговоры в "ближайшем будущем".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио отверг план Трампа. В Москве заявляют, что не согласятся с немедленным прекращением огня, если оно не приведет к полной капитуляции Украины. По его словам, Кремль не нуждается в краткосрочном перемирии, которое "не ведет никуда", а стремится к "долговременному стабильному миру".