Столтенберг назвал лучший способ почтить память Навального

Российский диктатор не должен победить в Украине, заявил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального и продвижение России на поле боя должны стимулировать союзников по НАТО больше помогать Украине.

Об этом он сказал в интервью радиостанции RFE/RL в Брюсселе, передает Радио Свобода.

Столтенберг отметил, что вывод украинских войск из города Авдеевка после месяцев интенсивных боев показывает необходимость срочно наращивать военную помощь Украине, "чтобы гарантировать, что Россия не сможет добиться дальнейших успехов".

"Я твердо убежден, что лучший способ почтить память Алексея Навального – это обеспечить, чтобы президент Путин не победил на поле боя, а Украина победила", — заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что ряд стран увеличили военную помощь Украины на фоне того, что в Конгрессе США застрял законопроект о военной и финансовой поддержке украинцев.

"Конечно мы сосредоточены на Соединенных Штатах, но мы также видим, как другие союзники действительно активизируются и оказывают значительную поддержку Украине", — отметил Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе заявили, что РФ не смогла получить преимущество в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Белый дом назвал главные причины, почему россияне пытались захватить Авдеевку.

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