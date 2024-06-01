Столтенберг о войне в Украине: Россия не смогла совершить ни одного большого прорыва

Украина все еще может победить, если поддержка союзников будет надежно продолжаться.

В НАТО уверены, что Харьков выдержит российское летнее наступление, а у Украины есть шанс на победу.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода".

"Это (встречи с министрами иностранных дел – ред.) придало мне большей уверенности в том, что союзники НАТО готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков", – сказал он.

Он отметил, что войны по своей природе непредсказуемы.

"Но то, что мы видели сейчас, состоит в том, что Россия не смогла совершить никакого большого прорыва. Ее силы достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену. В настоящее время оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может победить", – добавил генсек.

Ранее аналитики сообщили, что российская армия с начала 2024 года оккупировала около 752 квадратных километров украинской территории.

Кроме того, стало известно, что вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. В частности, вблизи Новопокровского, Роботино и Часового Яра.

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