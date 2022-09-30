Столтенберг отреагировал на угрозы России по применению ядерного оружия

Альянс сейчас следит за тем, что делает Россия, ведь государство-агрессор должно понимать, что ядерную войну невозможно выиграть.

Об этом 30 сентября на брифинге сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы видим сильнейшую эскалацию с начала конфликта — мобилизация в России в комбинации с безумной ядерной риторикой и незаконной аннексией частей Украины. Путин пытается убедить нас не поддерживать Украину, но ему это не удастся. И месседж от НАТО — мы будем и дальше поддерживать Украину", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Североатлантический союз следит за тем, что делает Россия.

"НАТО пристально следит за тем, что делает Россия. Россия должна понимать, что ядерная война не может быть выиграна. И будут очень существенные последствия для России, если она применит ядерное оружие. Об этом было четко донесено России. Поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать Украину ", – заявил Столтенберг.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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