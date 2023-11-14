Столтенберг положительно оценил удары ВСУ по флоту оккупантов в Крыму

На успехи украинских военных в атаках на российский флот во временно оккупированном Крыму говорят о том, что РФ хочет создать военно-морскую базу на неподконтрольной Грузии территории Абхазии.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как отмечается, свое заявление по поводу успехов украинских военных Столтенберг сделал перед встречей министров обороны стран-членов Европейского Союза в Брюсселе.

"Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. И, конечно, мы не согласны с тем, что эти сепаратистские территории могут быть использованы Россией для создания военных баз. Это нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и это демонстрирует, как далеко Россия готова зайти для достижения своих военных целей в Украине, но и то, что… украинцам действительно удалось атаковать военно-морские объекты в Крыму", — подчеркнул Йенс Столтенберг. .

Он также подчеркнул, что именно по этой причине Россия ищет альтернативные варианты – и это демонстрирует успехи ВСУ.

Напомним, что после очередной атаки ВСУ россияне перемещают свои корабли во флот в Краснодарский край России и на оккупированную часть Грузии.

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