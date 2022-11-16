Столтенберг пообещал, что страны НАТО передадут Украине еще больше систем ПВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина получит больше систем ПВО, чтобы уничтожать ракеты, которыми российские террористы обстреливают наше государство.

Об этом генсек НАТО сказал на брифинге.

"Все больше членов Альянса и партнеров передают Украине передовые системы противовоздушной обороны. NASAMS, батареи HAWK из Испании и другие, и я также знаю, что Швеция сделала новое сообщение о предоставлении дополнительной поддержки Украине также средствами ПВО. Мы мобилизуем дополнительную поддержку, особенно когда речь идет о различных типах противовоздушной обороны. НАТО также предоставляет системы борьбы с беспилотниками. Нам нужно много разных систем для защиты от крылатых ракет, баллистических ракет и дронов . Нам нужна многоуровневая система ПВО Украины. Это именно то, что союзники предоставляют разными способами", — сказал Йенс Столтенберг.

Массированный ракетный обстрел Украины

Российские террористы во вторник, 16 ноября, массово обстреляли Украину ракетами. Оккупанты выпустили по нашему государству более сотни ракет. Двум десяткам из них удалось достичь своих целей, остальные сбили ПВО.

Повреждения и разрушения получили энергетические объекты во многих областях Украины. Поэтому в отдельных населенных пунктах и целых областях исчез свет.

На массированную атаку по Украине Российская Федерация потратила от 700 до 900 млн. долларов. Большинство из них сбила ПВО.

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