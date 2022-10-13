Столтенберг предостерег Путина не применять ядерное оружие против Украины: это изменит ход войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что если Россия применит ядерное оружие против Украины — это "фундаментально изменит характер войны".

Об этом генсек Североатлантического союза сказал на брифинге после встречи министров обороны НАТО.

"Если Россия применит против Украины любое ядерное оружие — это будет иметь серьезные последствия. Россия об этом знает. Некоторые союзники НАТО разными способами донесли это до России. Мы не будем раскрывать, как именно мы отреагируем. Но, конечно, это фундаментально Это будет означать пересечение очень важной "красной линии". Даже применение маломощного ядерного оружия — это очень серьезный шаг, который фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия. И Россия знает, что последствия будут", — подчеркнул он.

Также генсек прокомментировал ранее распространенную в СМИ информацию от одного из чиновников Альянса о том, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия, с высокой вероятностью союзники Украины и, возможно, НАТО ответят "физическим ответом". Столтенберг не подтвердил и не опроверг это.

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Угроза ядерного удара со стороны РФ

Украинские военные эксперты не исключают того, что Путин может решиться на пуск ядерных ракет. Если это произойдет, западные военные, вероятно, потопят Черноморский флот РФ и уничтожат российские войска на оккупированных территориях Украины.

О том, что риск применения Россией ядерного оружия существует, предполагает и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, несмотря на ядерные угрозы российского диктатора Путина, Европа не должна позволять себя шантажировать, а наоборот – должна показать российскому диктатору, что он находится в изоляции.

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