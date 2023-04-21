Столтенберг сделал важное заявление по поводу украинского контрнаступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен в положительном сценарии украинского контрнаступления.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайн".

"Нужно помнить, что Украина смогла отбросить войска от Киева и на севере. Затем ВСУ так же продвинулись на востоке и вокруг Харькова, а затем на юге и вокруг Херсона. Поэтому ВСУ в сочетании с поставками от союзников по НАТО продемонстрировали способность освобождать территории", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что, поскольку украинские военные хорошо проявили себя на поле боя, тем самым они получили еще больше международной поддержки.

"После того, как они уволили Херсон, мы оказывали еще больше поддержки: бронетехники, артиллерии, ПВО, танков. Поэтому я уверен, когда Украина начнет новые операции по освобождению территорий, то это будет успешная кампания", — подчеркнул Генсек НАТО.

Отдельно Столтенберг подчеркнул, что сейчас основное внимание Альянса направлено на победу Украины и предотвращение новых нападений со стороны РФ.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна стать членом НАТО.

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