Столтенберг созывает заседание нового Совета Украина-НАТО: названа дата

Встреча состоится на уровне послов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает 26 июля заседание нового Совета Украина-НАТО после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, сообщает DW.
"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море", — сказала Лунгеску.
По ее словам, встреча состоится на уровне послов.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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