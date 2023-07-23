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Столтенберг созывает заседание нового Совета Украина-НАТО: названа дата

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Столтенберг созывает заседание нового Совета Украина-НАТО: названа дата

Столтенберг созывает заседание нового Совета Украина-НАТО / Фото: ТСН.ua

Встреча состоится на уровне послов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает 26 июля заседание нового Совета Украина-НАТО после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, сообщает DW.

"Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море", — сказала Лунгеску.

По ее словам, встреча состоится на уровне послов.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Дата публикации
Просмотры
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