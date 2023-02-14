Столтенберг заявил, что НАТО стоило больше помогать Украине до начала войны

Он подчеркнул, что российская война "началась не в феврале прошлого года, а в 2014 году".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу стоило больше помогать Украине — до того, как Кремль отважился на полномасштабное вторжение в феврале 2022-го.

Такое мнение он высказал журналистам в Брюсселе.

"Один из уроков, которые НАТО сделали с хода войны в Украине, заключается в важности поддержки партнеров скорее заранее, чем потом", — ответил генсек на вопрос журналиста о практической поддержке НАТО для стран-партнеров.

Столтенберг также подчеркнул, что война России против Украины "началась не в феврале прошлого года, а в 2014 году".

Он отметил, мол, с 2010-го "союзники по НАТО оказывали поддержку Украине обучением, техникой, поэтому ВСУ в 2022-м были намного сильнее, чем в 2020 и 2014 годах". Именно благодаря этому, считает Столтенберг, новое полномасштабное вторжение России в Украину получило совсем другой ответ.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что повторное наступление агрессорки России на Украину уже началось. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Путину не нужен мир.

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