Столтенберг заявил, что НАТО существенно усиливает свои силы на востоке Альянса

НАТО укрепит свою кибербезопасность.
НАТО на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно повысит свои вооруженные силы на восточном фланге Альянса, которые будут в высшей степени готовности. Они будут с заранее развернутым оборудованием и снабжением.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного саммита Альянса в Брюсселе.
"Мы значительно повысим свои вооруженные силы на восточном фланге Альянса, которые будут в наивысшей степени готовности. Они будут с заранее развернутым оборудованием и поставками. В воздухе мы увеличим количество наших самолетов и укрепим нашу ПВО. На море мы будем иметь ударные группы авианосцев, подводные лодки и значительное количество кораблей в боевой готовности. Мы также укрепим нашу кибербезопасность", — сказал Столтенберг.
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