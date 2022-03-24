Столтенберг заявил, что НАТО существенно усиливает свои силы на востоке Альянса

НАТО укрепит свою кибербезопасность.

НАТО на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину значительно повысит свои вооруженные силы на восточном фланге Альянса, которые будут в высшей степени готовности. Они будут с заранее развернутым оборудованием и снабжением.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам экстренного саммита Альянса в Брюсселе.

"Мы значительно повысим свои вооруженные силы на восточном фланге Альянса, которые будут в наивысшей степени готовности. Они будут с заранее развернутым оборудованием и поставками. В воздухе мы увеличим количество наших самолетов и укрепим нашу ПВО. На море мы будем иметь ударные группы авианосцев, подводные лодки и значительное количество кораблей в боевой готовности. Мы также укрепим нашу кибербезопасность", — сказал Столтенберг.

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