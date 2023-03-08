Столтенберг заявил о "падении Бахмута" в ближайшее время: что об этом говорят в Минобороны

В Минобороны подчеркнули, что украинская армия на Бахмутском направлении истощает врага и будет продолжать это делать.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил о "падении Бахмута" в ближайшее время. В оборонном ведомстве отметили, что нужно доверять только военным, а не прогнозам.

Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона 8 марта.

"Потому что это (военные действия – ред.) всегда динамика. И всегда могут быть обстоятельства, которые мы с вами не можем просчитать и предусмотреть. Соответственно, экспертных мнений сейчас очень много, но мы видим по ситуации – сколько не предсказывали, что там будет, пока Бахмут стоит", – заявила Анна Маляр.

Комментируя слова генсека НАТО, что Россия перебрасывает еще больше войск в район Бахмута, чиновник подчеркнула, что украинская армия истощает врага и будет продолжать это делать.

"И для нас очень важно истощать врага, поэтому оно все имеет свой смысл. И в этой ситуации я призываю доверять только военным", – сказала заместитель министра обороны.

Что сказал Столтенберг о Бахмуте

Напомним, в среду, 8 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления вне встречи министров обороны ЕС в Стокгольме предположил, что Бахмут может быть захвачен российскими войсками в ближайшие дни.

По информации источников ТСН.ua среди высокопоставленных должностных лиц в правительстве, сейчас взять в окружение Бахмут невозможно. Оборона города – принципиальный вопрос для президента и военного командования, и решение удерживать Бахмут – их общая позиция.

Карта войны на 8 марта: Бахмут может упасть, а ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению

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