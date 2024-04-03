Столтенберг заявил о "серьезной" и "сложной" для Украины ситуации на поле боя

Генсек Альянса подчеркнул, что украинцам нужно не только больше помощи, но и больше долгосрочной и предсказуемой поддержки, чтобы они могли планировать наступления.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на поле боя очень серьезная и сложная для Украины, и Киев нуждается в срочной помощи.

Свое заявление он сделал по прибытии на заседание глав МИД стран Альянса в Брюсселе 3 апреля.

"Ситуация на поле боя очень серьезная", — заявил Столтенберг, указав, что НАТО "видит постоянное наращивание сил России".

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Он также обратил внимание, что РФ получает вооружение от Северной Кореи и Ирана.

"Украине нужна помощь в кратчайшие сроки. Мы видим ситуацию на поле боя, мы видим, насколько она сложная и какие требования предъявляет Украине. Мы ценим все, что сделали страны НАТО, но этого мало, мы должны сделать больше", — подчеркнул генсек Альянса.

"Украинцам нужно не только больше помощи, но и больше долгосрочной и предсказуемой помощи, чтобы они могли планировать наступления", – отметил он.

К слову, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Украины наступил "критический момент" в войне, поэтому необходимо обеспечить ВСУ боеприпасами и системами ПВО.

В тот же день в Госдепе сообщили, что Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже подтвердили общую позицию по дальнейшей поддержке Украины.

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