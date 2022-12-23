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Столтенберг заявил, почему важно поддерживать Украину в войне с путинской Россией

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Столтенберг заявил, почему важно поддерживать Украину в войне с путинской Россией

Фото: Associated Press

По его словам, войны, наконец-то, заканчиваются переговорами.

Мир должен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Путинская армия должна быть побеждена, иначе мир станет уязвим перед авторитарными режимами.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в колонке Financial Times.

По его словам, нужно поддерживать Украину, чтобы она могла удержаться как суверенное, независимое европейское государство.

"Если Путин возобладает в Украине — это будет сигналом для России и других авторитарных режимов, что они могут получить желаемое силой. Это будет катастрофой для Украины. Это также сделает весь мир более опасным и всех нас более уязвимыми. В наших собственных интересах безопасности сохранять поддержку для Украины этой зимой, и столько, сколько потребуется", — заметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что большинство войн рано или поздно завершаются за столом переговоров. Впрочем, это "неразрывно связано с происходящим на поле боя".

Напомним, газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что команда Владимира Зеленского готовит мирный план для окончания войны. Его планируют представить ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения — в феврале 2023-го.

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Дата публикации
Просмотры
129
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