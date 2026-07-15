Storm Shadow могут начать производить в Украине: The Telegraph раскрыл детали

Storm Shadow

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Франция передала Украине техническую документацию на крылатую ракету SCALP-EG, открывающую путь к ее лицензионному производству на украинских предприятиях.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, соответствующая договоренность предусматривает право Украины производить французское вооружение, в том числе крылатые ракеты SCALP-EG, являющиеся французской версией британской Storm Shadow.

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Кроме того, соглашение открывает возможность производства в Украине зенитных ракет Aster-30 для систем SAMP/T, а также высокоточных авиабомб класса «воздух — земля» AASM.

Также в рамках договоренностей Франция заказала 16 новых истребителей Rafale и четыре батареи SAMP/T для Украины. Ожидается, что самолеты Rafale начнут использоваться украинскими воздушными силами в 2028 году.

Президент Украины Владимир Зеленский, находившийся в Париже для подписания соглашения, заявил, что оно «отражает подлинное лидерство Франции в оборонном сотрудничестве с Украиной в интересах всей Европы».

The Telegraph отмечает, что эта договоренность может вызвать вопрос о том, согласовала ли Великобритания также лицензионное производство Storm Shadow, ведь британская Storm Shadow и французская SCALP-EG фактически являются одной и той же ракетой под разными названиями.

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Издание также напоминает, что соглашение было заключено лишь через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп поддержал производство в Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для американских систем Patriot.

Конкретные сроки начала производства французского вооружения не называются. В то же время, в соглашении отмечено, что Франция разрешила лицензионное производство ракет SCALP-EG и AASM в Украине до конца 2026 года с началом производства в кратчайшие сроки.

По оценке The Telegraph, ввиду сложности создания производственных мощностей первые ракеты и авиабомбы, вероятно, появятся уже после завершения войны. Их могут использовать в качестве элемента гарантий безопасности или пополнения европейских арсеналов.

Издание отмечает, что дальнобойные средства поражения, в частности, SCALP-EG/Storm Shadow, остаются одним из ключевых элементов украинской стратегии ударов по военным объектам в глубине территории России, тогда как ракеты ПВО необходимы для защиты украинских городов и критической инфраструктуры от российских атак.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении масштабных договоренностей с Францией в сфере оборонного сотрудничества. По его словам, речь идет не только о новых поставках вооружения, но и о передаче лицензий на производство современных видов оружия и усиление украинской системы противовоздушной обороны.

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