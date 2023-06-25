Сторонники УПЦ МП на Хмельнитчине кричали "Позор" родным погибшего Героя во время его похорон (видео)

У украинского военного, погибшего во время наступления, оставалась жена и дочь.

Сторонники УПЦ МП в Красилове на Хмельнитчине в день захоронения погибшего на войне военного Ивана Кушнирука собрались возле Свято-Троицкого храма и выкрикивали родным Героя и побратимам "Позор".

Видео распространяется в социальных сетях.

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По данным местных СМИ, происшествие произошло 23 июня. В тот день в последний путь провожали военного, погибшего на войне. А вечером на акцию протеста собрались приверженцы Московского патриархата. Когда военные и родные выходили из храма после панихиды за погибшим Героем, сторонники русской церкви устроили им "коридор позора". Они злобно кричали: "Позор", "Мы не хотим ПЦУ", "Герои в кавычках служат рогатому сатане".

Тем временем, московская церковь и российские пропагандисты пишут о попытке захвата храма в Красилове. Об этом 23 июня заявила пресс-служба УПЦ и цинично попросила молиться за "прихожан храма".

Сторонники УПЦ МП в Хмельницкой области кричали родным погибшего Героя и побратимам "Позор", "Мы не хотим ВСУ"

Что известно о погибшем Иване Кушнируке

В Красиловском городском совете сообщают, что Иван Кушнирук 5 июня во время наступления в районе населенного пункта Северное Донецкой области пропал без вести. Позже стало известно, что он погиб. Ему было 40 лет. Дома его ждали мама, дочь София, жена Алена, брат Юрий и сестра Галина.

Прощание с Иваном прошло на площади Независимости возле памятного знака Героям Украины. Пока поклонники УПЦ выкрикивают "Позор", другие жители Красиловской общины встретили военного "живым" коридором, на коленях, с государственной символикой и цветами встретили траурный кортеж с Героем, пишет горсовет.

В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук

В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук

В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук

В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук

Напомним, на Буковине представители УПЦ МП не хотели впустить в церковь гроб с погибшим военным для отпевания. Мать со слезами на глазах умоляла его пропустить тело ее сына в храм и отпеть.

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