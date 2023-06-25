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Сторонники УПЦ МП на Хмельнитчине кричали "Позор" родным погибшего Героя во время его похорон (видео)

Сторонники УПЦ МП на Хмельнитчине кричали "Позор" родным погибшего Героя во время его похорон (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4296
Время на прочтение
2 мин
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Сторонники УПЦ МП на Хмельнитчине кричали "Позор" родным погибшего Героя во время его похорон (видео)

Сторонники УПЦ МП в Хмельницкой области устроили родным погибшего на войне Героя коридор позора. ФОТО: сундуки с видео

У украинского военного, погибшего во время наступления, оставалась жена и дочь.

Сторонники УПЦ МП в Красилове на Хмельнитчине в день захоронения погибшего на войне военного Ивана Кушнирука собрались возле Свято-Троицкого храма и выкрикивали родным Героя и побратимам "Позор".

Видео распространяется в социальных сетях.

По данным местных СМИ, происшествие произошло 23 июня. В тот день в последний путь провожали военного, погибшего на войне. А вечером на акцию протеста собрались приверженцы Московского патриархата. Когда военные и родные выходили из храма после панихиды за погибшим Героем, сторонники русской церкви устроили им "коридор позора". Они злобно кричали: "Позор", "Мы не хотим ПЦУ", "Герои в кавычках служат рогатому сатане".

Тем временем, московская церковь и российские пропагандисты пишут о попытке захвата храма в Красилове. Об этом 23 июня заявила пресс-служба УПЦ и цинично попросила молиться за "прихожан храма".

Сторонники УПЦ МП в Хмельницкой области кричали родным погибшего Героя и побратимам "Позор", "Мы не хотим ВСУ"

Сторонники УПЦ МП в Хмельницкой области кричали родным погибшего Героя и побратимам "Позор", "Мы не хотим ВСУ"

Что известно о погибшем Иване Кушнируке

В Красиловском городском совете сообщают, что Иван Кушнирук 5 июня во время наступления в районе населенного пункта Северное Донецкой области пропал без вести. Позже стало известно, что он погиб. Ему было 40 лет. Дома его ждали мама, дочь София, жена Алена, брат Юрий и сестра Галина.

Прощание с Иваном прошло на площади Независимости возле памятного знака Героям Украины. Пока поклонники УПЦ выкрикивают "Позор", другие жители Красиловской общины встретили военного "живым" коридором, на коленях, с государственной символикой и цветами встретили траурный кортеж с Героем, пишет горсовет.

В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук / ©
В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук
В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук / ©
В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук
В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук / ©
В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук
В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук / ©
В Красилове на Хмельнитчине прощались с погибшим военными Иваном Кушнируком. ФОТО: Красиловский городской совет/Фейсбук

Напомним, на Буковине представители УПЦ МП не хотели впустить в церковь гроб с погибшим военным для отпевания. Мать со слезами на глазах умоляла его пропустить тело ее сына в храм и отпеть.

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Дата публикации
Просмотры
4296
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