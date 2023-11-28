Страдает не только юг и восток: РФ в очередной раз из артиллерии обстреляла Сумщину, среди погибших – 7-летняя девочка (фото)

В результате обстрела Середины-Буды погибли две женщины и 7-летняя девочка. Еще трое мужчин ранены.

В Сумской области оккупанты в очередной раз из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру многострадального города Середина-Буда. В результате преступной атаки есть раненые и погибшие, среди которых ребенок.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Сегодня, 28 ноября, около 12:30, россияне из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буды Сумской области.

Последствия обстрела

В результате атаки окупантов разрушены по меньшей мере 5 частных домов.

Обломок российского снаряда прямо у дома

Из-под завалов достали тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице.

Заметим, что город Середина-Буда, расположенный вблизи границы с РФ, регулярно терпит преступные обстрелы со стороны России. Как и прифронтовые города востока и юга, Середину-Буду враг просто стирает с лица земли.

Так, 19 ноября в городе Середина-Буда в результате минометных обстрелов погиб мирный житель.

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