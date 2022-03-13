"Страдает от стероидов против рака": западные шпионы нашли физиологическое объяснение безумным действиям Путина

В последние месяцы состояние здоровья российского президента вызывало сомнения из-за того, как он выглядел во время нечастых публичных выходов.

Поведение российского президента Владимира Путина в последнее время дает основания предположить, что он страдает расстройствами мозга, вызванными деменцией, болезнью Паркинсона или очень агрессивным поведением, вызванным анаболическими стероидами, которые используются для лечения рака.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на члена разведывательного альянса Five Eyes.

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Ссылаясь на источники, близкие Кремлю, высокопоставленные лица разведывательного альянса, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украину.

Путин «страдает от стероидов от рака»: западные шпионы считают, что его все более непредсказуемое поведение, внешний вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей являются результатом лечения, говорится в материале.

Источники в разведке предполагают, что Владимир Путин может страдать раком, болезнью Паркинсона или деменцией. Отечные лица и шея 69-летнего деспота могут являться потенциальными побочными эффектами длительного приема стероидов.

В последние месяцы состояние здоровья российского президента вызывало сомнения из-за того, как он выглядел во время нечастых публичных выходов.

«В течение последних пяти лет произошло заметное изменение в его принятии решений. Его окружение наблюдает значительные изменения в убедительности и понятности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", — цитирует СМИ источник в спецслужбах.

Неспособность четко мыслить связана с отсутствием негативной обратной связи, ведь никто в окружении Путина не пытается противоречить ему, говорится в материале.

Москва долго опровергала подобные предположения, которые распространялись в СМИ, заявляя, что здоровье президента нормальное, а вся остальная информация – неправдива.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что большинство россиян, занимающих высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий президента РФ Владимира Путина, а также очень многие считают, что у него какие-то проблемы со здоровьем.

CNN со ссылкой на американскую разведку писал, что Путин – психически больной человек в медицинском значении и от него можно ожидать чего-либо. А душевнобольной человек с ядерным оружием в руках – это еще вдвое угрожающе, чем просто военный преступник.

ТСН.ua