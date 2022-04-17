Страдают не только женщины: оккупанты изнасиловали охранника детского санатория в Ворзеле

Страдают не только женщины: оккупанты изнасиловали охранника детского санатория в Ворзеле

Мужчина не выдержал и умер.

После освобождения Киевщины от российских захватчиков стало известно об их зверствах, они не только беспощадно убивали мирное население, но и насиловали женщин и даже детей.

Однако, не только женщины стали жертвами российских зверей, стало известно, что оккупанты изнасиловали охранника детского санатория в Ворзеле.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Скажу больше, Ворзель, детский санаторий "Орленок", охранник тоже был изнасилован. Я здесь говорю потому, что он уже 200-й. После всех тех издевательств он не выдержал и умер", – сказал Федорук.

Федорук не стал отвечать на вопросы относительно изнасилованных женщин и девушек в городе, отметив, что они до сих пор живут в этом небольшом городке под Киевом, где многие знают друг друга.

"Город небольшой, поэтому лишний раз травмировать девушек и женщин, которые и так получили психологическую травму, я думаю, не стоит. С ними работают психологи", — отметил он.

Напомним, оккупант рассказал, как россияне в упор расстреливают украинок.

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