Страх Лукашенко и наступление Путина на Киев: эксперт предположил, почему в Беларусь прибывают войска РФ

Лукашенко может бояться украинского контрнаступления, ведь знает, что попасть может и ему.

Причинами прибытия в Беларусь российских военных, входящих в состав региональной группировки войск, могут быть страх самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко, попытка РФ оттянуть ВСУ на северную границу, а также возможное наступление на Киев.

Такое мнение аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин выразил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

"У меня есть два сценария, версии, почему это происходит. Первое – это то, что успешное украинское контрнаступление против оккупантов на оккупированных территориях, потом эти удары по Крымскому мосту пугают Лукашенко. Потому что он сам себя достаточно сильно ассоциирует с Крымским мостом. По степени своей субъектности оо, как тот Крымский мост. Я думаю, когда у украинцев выходит быстро освобождать территории, но по их стране продолжают бить с аэродромов белорусских, вылетают самолеты, иранские дроны, то он (Лукашенко – ред.) понимает, что может наступить момент, когда украинцы нанесут удар так же по этим объектам. И он этого боится. Поэтому он таким образом может предупреждать Украину, что не надо этого делать. Потому что ему придется реагировать и это еще больше будет втягивать его в войну. Мне кажется, что такого сценария он хотел бы избежать", – объяснил аналитик.

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Еще одна причина развертывания региональной группировки войск в Беларуси – возможное второе наступление оккупантов на Киев.

"И вторая версия – это то, что на самом деле Владимир Путин готовит концентрацию войск, которая отвлекала бы украинцев на северной границе, и – второе наступление на Киев. Это выглядит сейчас абсолютно нелогично и даже безумно, но Владимир Путин доказал, что он человек абсолютно нерациональный", – отметил Слюнькин.

"Поэтому ответ на вопрос – это первая или вторая, какая из этих версий более правдоподобна – будет зависеть от того, сколько все же российских войск появится на территории Беларуси. Пока мы не видим никаких сигналов того, что в Беларусь прибывают десятки тысяч российских войск", – сообщил эксперт.

Что сейчас происходит в Беларуси

10 октября стало известно, что Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Самопровозглашенный президент РБ заявил, что будто бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

Позже Лукашенко ввел в Беларуси контртеррористические меры. Объяснил, что причина – "обострение по периметру границ".

15 октября стало известно, что ночью в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава общей региональной группировки войск Союзного государства.

В то же время в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в РБ в первую очередь будут призывать военных со специальностями, дефицитными в российской армии.

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