"Страх перед пониманием реальности": Буданов объяснил истерическую реакцию пропагандистов на карту РФ в своем кабинете

Глава украинской военной разведки считает, что все идет к тому, что Россия будет разделена — официально или неофициально.
Карта разделения РФ на несколько частей на столе в кабинете руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в начале полномасштабного вторжения вызвала у россиян только иронию и скепсис. Теперь они поняли, что это действительно их будущее.
Так в интервью ТСН глава украинской военной разведки объяснил истерику, которую недавно устроили российские пропагандисты по этотому поводу.
“Эта карта появилась между 5 и 7 марта 2022 года, это одна и та же карта, не обновленная, она постоянно у меня на столе, ее многие брали в руки, карандашом что-то там рисовал, я маркер использовал. И раньше реакция россиян отличалась от появившейся сейчас”, — отметил Кирилл Буданов.
По его словам, в начале марта, когда российские войска стояли под Киевом, на карту мало кто обратил внимание, а российские "эксперты" говорили, что это "бред".
“А сейчас реакция совсем иная. У них страх - страх перед пониманием реальности, они поняли, что это действительно их будущее”, — отметил Буданов.
Главный военный разведчик считает, что многие российские специалисты осознали, что Российская Федерация развалится и теперь думают, что с этим делать.
"Единственное, что я могу сказать по этому поводу: это не мы им приготовили такую участь, это они сами себя довели до этого", — отметил он.
По его словам, в российской экспертной среде еще есть люди, которые верят, что можно сохранить единство Российской Федерации, сменив его на конфедерацию или предоставив большие права субъектам федерации.
"Но все идет к тому, что Россия будет разделена — официально или неофициально", — заметил Кирилл Буданов, объяснив, что под неофициальным разделением подразумевает протекторат других государств над частями бывшей РФ.
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