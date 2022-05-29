Страх просто парализует: жители уничтоженного села в Николаевской области рассказывают о постоянных прилетах

За селом Шевченково в Николаевской области уже линия фронта и оккупанты достают по селу из тяжелой артиллерии, но здесь остаются жители, которые не имеют возможности выехать.

Оккупанты стреляют от утра и до сумерекок, но среди руин села все еще живут супруги пенсионеров, которым ехать некуда и тяжело, потому что мужчина без ноги, говорится в ТСН.

У людей воронка во дворе, воронка за домом, в доме нет стекла, света и воды. «Первый прилет был 27, потом здесь и позади еще три прилета, вышибло окна, рамы, насквозь стены. Видите, нет ничего», — показывают люди.

Когда летит снаряд тетя Люба уже знает куда, поэтому время от времени выходит с мужем на крыльцо погреться на солнце. «Уже третий месяц я просто смотрю – ага, собака ходит, летит туда, а если она прячется, а еще ничего не слышно, надо прятаться. Через минутку уже слышишь, куда летит. Он был ранен, и кот был здесь», – рассказывает женщина.

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В этом аду они решили остаться вдвоем на целые улицы. Их поселок совсем рядом с линией фронта если точно, то она за селом. Оккупанты разбивают его артиллерией. «Уничтожили у нас все заводы, школы, интернат разбомбили», — рассказывают люди.

Осколками и неразорванными снарядами усеяны поля вокруг селения. С земли торчат патроны от «Смерчей» и «Ураганов». На этом участке Николаевщины оккупанты выстреливают тоннами боеприпасы. Из-за массированных обстрелов большинство местных — уехали. Соседей почти нет, всюду пустота.

Мужчина без одной ноги, ему тяжело в 64 года прыгать в подвал, когда опасность, но Леонид научился благодаря жене. «Всю ночь в подвале, бывает и днем лазим в подвал, а ночью постоянно», – говорит мужчина.

В конце улицы еще живет 86-летняя Любовь Дмитриевна только с собакой и котом. Родные умерли, а ехать некуда. Спит в коридоре и по вечерам считает прилеты и молится, чтобы не попало в ее и так уже разрушенное жилье. «Бывают такие страшные выстрелы, как газ взрывается, как бомбы разрывались в тот момент, стояла смотревшая в окно как летело. Парализует человека, я не могла кричать, подумала, что это наверняка уже все», — говорит женщина.

Из этого села ее маленькой с родителями выгоняли фашисты, теперь это делают решисты. Вспоминает, как бежала под огнем немцев. «Когда бежали через село, так пуля пролетела, я кричу: «Мама», а она: "Бегите". Я думаю, раз Бог дал мне тогда жизнь, я и эту войну должен пережить», — надеется женщина.

По селу в разных углах раздаются взрывы. На улице ни живой души. Кто-то снова в подвале, а кто-то уехал и забыл свою собаку. В разбитой летней кухне хозяев ждет контуженый пес, он не слышит разрывов, ложащихся совсем рядом. Он просто лает на чужих у крыльца дома его хозяев.

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