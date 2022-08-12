"Страх властвует": после взрывов в Крыму семьи оккупантов убегают из побережья возле Мариуполя

После взрывов в Крыму семьи российских оккупантов уехали из населенных пунктов на побережье возле оккупированного Мариуполя.

Среди коллаборантов и верхушки оккупантов Мариуполя царит страх.

Об этом советник мэра Петр Андрющенко сообщил в Сети, описав ситуацию в населенном пункте.

"Все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от с. Мелекино до с. Б. Коса. При этом у гайляйтера Иващенко количество охранников возросло с 4 до 7. Страх царит среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов. И это – хорошая новость", – говорится в заявлении советника мэра Мариуполя.

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Он также проинформировал, что в городе везде фиксируются очереди, в том числе в магазины. Таким образом, Мариуполь превращен в настоящую историческую реконструкцию СССР.

"Стрельба в районе Старого Крыма. Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян днровцами. Координация действий оккупантов между собой поражает", — сообщил Андрющенко.

Он также отметил, что "замер" Мариупольский порт. Обещанный Россией паром еще ни разу не вошел в порт.

Кроме того, в Мариуполе за неделю зарегистрировано еще 14 случаев острой кишечной инфекции. Если учитывать 17 случаев на прошлой неделе, советник мэра отметил, что речь может идти о наличии первых прямых признаков эпидемического распространения инфекционной болезни.

За неделю в городе по естественным причинам умерли 178 человек, из них 43 – в больницах. Уровень смертности продолжает расти.

Напомним, в Мариуполе сотрудники горводоканала устроили бунт из-за невыплаты зарплат.

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