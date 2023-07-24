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"Страховка не действует": пропагандистка объяснила, как россияне доезжают в Крым из-за "бавовны" на мосту

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Страховка не действует": пропагандистка объяснила, как россияне доезжают в Крым из-за "бавовны" на мосту

Крымский мост после атаки 17 июля. / Фото: Getty Images

Пропагандистка рассказала, как добраться на полуостров оккупированными территориями Украины.

На РосТВ пропагандистка рассказала о том, как теперь россиянам доезжать в Крым маршрутами на временно оккупированных территориях Украины. Она также отметила, что для российских туристов на полуострове не действует страховка, а желающих ехать по новым дорогам – немного.

"В любой момент танк или БТР могут выехать на дорогу, и они будут главными на этой дороге. Страховка не действует, и вы не сможете оформить аварийный случай, получить выплату. Людей совсем не было, я думала, что будут пробки. Может, люди, немного переживают ехать по этому пути", — рассказала об "улучшениях" россиянка.

"В любой момент танк или БТР могут выехать на дорогу": россиянам объяснили, как доехать до Крыма

"В любой момент танк или БТР могут выехать на дорогу": россиянам объяснили, как доехать до Крыма

Напомним, в оккупированном Крыму утром 24 июля прогремели взрывы в Красногвардейском и Джанкойском районах. Российские "власти" объявили об эвакуации жителей близлежащих сел в Джанкойском районе.

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Дата публикации
Просмотры
3380
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